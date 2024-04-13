Fatih'te bir telefoncuya giden şüpheli, müşteri gibi incelediği cep telefonunu çaldı. Şüphelinin telefonu çalarak dükkandan kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Molla Gürani Mahallesi'ndeki bir telefoncuda meydana geldi. İddiaya göre, dükkana telefon alma bahanesiyle gelen bir şahıs, 50 bin lira değerindeki telefonu gözüne kestirdi. Dükkan sahibinden telefonu isteyerek incelemeye başladı. Telefonun özelliklerini kontrol eden şüpheli fotoğraf çekmek için dükkanın dışına doğru ilerledi. Uygun anı yakalayan şüpheli, telefonu çalarak kaçmaya başladı. İş yeri çalışanları ve çevredeki esnaflar şüphelinin peşine düştü ancak yetişemedi. İş yeri sahibi Ramazan Erkin, ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Öte yandan, şüphelinin cep telefonunu çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin cep telefonunu incelediği ardından da elinde telefonla dükkandan kaçarak uzaklaştığı görülüyor. - İSTANBUL
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ali Sezai Efendi İlkokulu bahçesinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cengiz K, silahla Mehmet Y. ile Özkan Özal'a ateş etti. Olayda Özkan Özal hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Y. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa'da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada seken kurşun bir müşteriye isabet etti. Kavgaya karışan kişilerden biri bıçakla yaralanırken, diğer kişi ise gözaltına alındı. Yaralananların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil karıştı ve 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 otomobil birbirine çarptı ve 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralılara hızlı bir şekilde müdahale edildi ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada, bir kişi bıçakla yaralanırken, diğer tarafın ateşlediği kurşun ise yemek yiyen bir müşteriye isabet etti. Olaya müdahale eden gece bekçileri tarafları etkisiz hale getirdi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Şüpheli gözaltına alındı.
Konya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada tüfek, bıçak ve biber gazı kullanıldı. Kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Şüphelilerin evinin çatısında ise olayda kullanılan suç aletleri bulundu. Soruşturma devam ediyor.
Konya'da aralarında husumet bulunan kişiler arasında çıkan sokak kavgasında tüfek, bıçak ve biber gazı kullanıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerine ateş açarak kaçan 3 şüpheli kısa sürede yakalandı. Kavgada yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin evinin çatısında ise olayda kullanılan suç aletleri bulundu. Soruşturma devam ediyor.
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