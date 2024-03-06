Fatih'te araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Fatih Sıddık Sami Onar Caddesi üzerinde park alanlarına araç park eden sürücülerden vale hizmeti verdiğini belirterek ücret aldığı tespit edilen C.Y. isimli şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan değnekçi hakkında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Fatih'te Usulsüz Vale Hizmeti Veren Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Isparta'nın Gönen ilçesinde Devlet Demir Yollarına ait malzemeleri çalan 2 şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, çaldıkları malzemeleri hurdacılara sattıkları esnada suçüstü yakalandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde tabancayla oynayan bir şahıs, tabancanın ateş alması sonucu elinden yaralandı. Yaralı şahıs, çevrede bulunan bir otomobille Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.
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