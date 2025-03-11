Ferizli\'de Okul Müdürüne Bıçaklı Saldırı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bipolar bozukluk hastasının müdürün boğazını kestiği okulda sessizlik hakim. Tedirgin olan velilerin çocuklarını okula göndermediği görülürken öğretmen eşini bahçede bekleyen Metehan Kaya, olaya ilişkin detayları anlattı. Şahsın babasının okuldaki bazı işlere yardım ettiğini belirten Kaya, "Şahsın, daha öncesinde başka kişilerle de tartışmaları olmuş ama böyle direk birinin canına veya malına kast edecek ciddi bir yaralama, saldırısı yok. Ama ev içerisinde anne, babası ve kardeşine de saldırdığı iddia ediliyor" dedi.

Ferizli ilçesinde dün meydana gelen olayda, Rüveyde Güneş İlk-Ortaokulu'nun karşısında yaşayan ve bipolar bozukluğu olan M.H. (40) isimli şahıs, okulun zil sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle okula gitti. Müdürün odasına kadar giden M.H., elindeki bıçakla 37 yaşındaki okul müdürü Emrah Coşkun'un boğazını kesti. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı müdür, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Bipolar bozukluk hastası olan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Hastanede tedavisi süren okul müdürünün sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Yaşanan olay sonrasında tedirgin olan velilerin çocuklarını okula göndermediği görülürken öğretmen eşini bahçede bekleyen Metehan Kaya ise olaya ilişkin çarpıcı detayları anlattı.

"Müdürü tanıyoruz, kimse ile sorunu olmayan birisi"

Yaşanan olay sebebi ile huzursuz olan ve okul çıkışında öğretmen eşini bekleyen Metehan Kaya, "Olayı duyduğumuz zaman okula geldik. Müdür beyi de az çok tanıyoruz, burada kimse ile sorunu olmayan birisi. Şahıs, okuldaki zilden rahatsız olup müdür beyin odasına gidiyor. O esnada odada bir müdür yardımcısı da var. Şahıs, müdürün boynunu kolunun altına alıp bıçak darbelerine başlıyor ve bu sırada müdür, elleri ile boynunu kapatıp kurtulmaya çalışıyor, olay bu şekilde gerçekleşmiş. Fakat şahsın evi okula çok yakın, burada uzaklaştırma verilmesi gerekiyor çünkü tanısı konulmuş bir akıl hastalığı da var" dedi.

"Polisler aynı şahıs için birkaç kez şikayet ihbarına gelmiş"

Velilerin olay sonrasında tedirgin olduklarını ve bu sebeple okula öğrencileri yollamadıklarını da aktaran Kaya, "Şahsın daha öncesinde başka kişilerle de tartışmaları olmuş ama böyle direk birinin canına veya malına kast edecek ciddi bir yaralama, saldırısı yok. Ama ev içerisinde anne, babası ve kardeşine de saldırdığı iddia ediliyor. Daha öncesinde de polisler aynı şahıs için birkaç kez buraya şikayete gelmişler. İl Milli Eğitim Müdürü de geldi, burada bulunan veliler kendisine okulda güvenlik olmazsa, çocuklarını artık okula göndermeyeceklerini ifade ettiler. İl Milli Eğitim Müdürü de okul ile alakalı güvenlik için iletişime geçti ve artık bu okulda bir güvenliğin olacağını söyledi velilere" diye konuştu.

"Okulun bazı işlerine şahsın babası yardımcı oluyormuş"

Okula gelen 3 öğrenci gördüğünü ifade eden Metehan Kaya, "Şahsın amcaları da burada öğretmenlik yaptı. Hatta şahsın babası ile müdür beyin arasının iyi olduğu da söyleniliyor. Burada okulun bazı iş ve eksiklerini şahsın babası yapıyormuş. Tabi olayı şahsın psikolojik rahatsızlıkları buraya getirdi. Umarım burada bulunan öğretmen ve öğrencilerin can güvenliği sağlanmış olup, eğitime o şekilde devam ederler. Ben de burada sabahtan beri bekliyorum eşimi herhangi bir olumsuz duruma karşı. Yine velilerin de bir çoğu bu durum sebebi ile okula çocuklarını göndermedi. Ben okulda bugün 3 öğrenci gördüm" şeklinde konuştu. - SAKARYA