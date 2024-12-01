FETÖ Üyesi C.A. Yakalandı

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Samsun'da FETÖ/PDY'ye üye olmaktan yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan bir kişi, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. isimli şahıs yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen C.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN