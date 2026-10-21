Fransa Başbakanı, 24 Ekim protestoları öncesi geniş güvenlik operasyonunu duyurdu - Son Dakika
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Fransa Başbakanı, 24 Ekim protestoları öncesi geniş güvenlik operasyonunu duyurdu

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Fransa hükümeti, 24 Ekim Cumartesi günü beklenen protestolar öncesi sokaklara Sentinelle gücünden askeri birlikler konuşlandıracağını duyurdu. Başbakan Lecornu önceliğin düzeni yeniden sağlamak olduğunu belirtirken, Sarı Yelekliler cumartesi için yürüyüş başvurusu yaptı.

Fransa hükümeti, Cumartesi günü düzenlenmesi beklenen yeni protestolara karşı sokaklara asker konuşlandırılacağını duyurdu.

Fransa hükümeti, cumartesi günü başlayarak şiddet olaylarına dönüşen protestoların tekrarını önlemek amacıyla harekete geçti. Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu yaptığı açıklamada, 24 Ekim Cumartesi günü beklenen yeni protesto dalgası nedeniyle "büyük çaplı bir güvenlik operasyonunun" devreye sokulacağını duyurdu. Lecornu, "Önümüzdeki Cumartesi günü yapılacak konuşlandırma çok büyük olacak" ifadelerini kullandı. Başbakan Lecornu, 17 Ekim'de Paris, Marsilya, Lyon ve diğer şehirlerde yaşana şiddet ve yağmalama olaylarının ardından önceliğin düzeni yeniden sağlamak olduğunu vurguladı. Lecornu, yanan şiddet olaylarından ise aşırı sol grupları sorumlu tuttu. Ayrıca hafta sonu müdahalelerde eksiklikler olduğunu kabul eden Lecornu, istihbaratta başarısızlıklar yaşandığını, yetkililerin polis izinlerini iptal etmeyerek hata yaptığını söyledi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez ise yaptığı açıklamada, polis ve jandarmanın yükünü hafifletmek amacıyla sokaklara Sentinelle gücünden askeri birliklerin konuşlandırılacağını aktardı. Müdahalede yetersiz kaldıklarını kabul eden Nunez, "Yaşananlardan dolayı derin üzüntü duyuyorum. Sorumluluğumun bir kısmını kabul ediyorum" diye konuştu.

Sarı Yelekliler, cumartesi günü için resmi izin talebinde bulundu

Fransa'da geçtiğimiz cumartesi günü düzenlenen gösterilerle bir kez daha sokağa inen Sarı Yelekliler grubu, önümüzdeki cumartesi günü yürüyüş düzenlemek için resmi olarak başvuruda bulundu. Planlanan yürüyüşün Paris'teki Bastille Meydanı'ndan başlayıp başkentin Opera Binası'nda sona ereceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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