Fransa'da 7 hapishaneye eş zamanlı saldırı - Son Dakika
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Fransa'da 7 hapishaneye eş zamanlı saldırı

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Fransa genelinde 7 hapishaneye yönelik düzenlenen eş zamanlı saldırılarda araçlar ateşe verildi ve bir hapishane kapısı otomatik silahlarla tarandı. Yetkililer, saldırıların hükümetin uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadelesine yönelik olduklarını belirtti.

15.04.2025 16:07
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Fransa'da 7 hapishane hedef alındı. Eş zamanlı düzenlenen saldırılarda araçlar ateşe verilirken, bir hapishanenin kapısı otomatik silahlarla tarandı. Fransız yetkililer, saldırıların hükümetin uyuşturucu kaçakçılığına yönelik bir mesaj taşıdığını söyledi.

Fransa'da 7 hapishaneye eş zamanlı saldırı

FRANSA'DA HAPİSHANELERE EŞ ZAMANLI SALDIRI

Fransa genelinde 7 farklı noktada bulunan hapishanelere çeşitli saldırılar gerçekleştirildi. Gece saatlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen saldırılarda hapishanelerin otoparkında bulunan araçlar ateşe verilirken, bir hapishane kapısı da otomatik silahlarla tarandı.

Fransa'da 7 hapishaneye eş zamanlı saldırı

"SALDIRILAR UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARININ İŞİ"

Fransa Adalet Bakanı Gérald Darmanin açıklamasında, mahkumların "yıldırma girişimleriyle" karşı karşıya olduğunu ve saldırıların hükümetin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele işlemlerine yönelik olduğunu söyledi. Darmanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, saldırılardan etkilenen yetkililerle bir araya gelmek üzere Toulon kentine gittiğini duyurdu. Hükümetin uyuşturucu kaçakçılığı sorunuyla yüzleştiğini kaydeden Fransız Bakan Dermanin, suç şebekelerini "derinden çökertecek" tedbirler aldığını söyledi.

Fransa'da 7 hapishaneye eş zamanlı saldırı

"HÜKÜMETİN SALDIRILARA YANITI ACIMASIZ OLMALI"

İçişleri Bakanı Bruno Retailleau da hükümetin saldırılara yanıtının "acımasız" olması gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Retailleau, "Hapishanelere ve yetkililere saldıranlar bu hapishanelerde bu yöneticilerin gözetiminde kilit altına alınmayı hak ediyor" dedi. Retailleau, hapishane tesislerinde güvenliğin artırılacağını bildirdi.

Fransa'da 7 hapishaneye eş zamanlı saldırı

SALDIRILARI ÜSTLENEN OLMADI

Fransa'nın hapishane gardiyanları sendikası FO Justice tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, saldırılardan "derin endişe ve öfke" duyulduğu kaydedilirken saldırıların "son derece ciddi" olduğu belirtildi. Sendika açıklamasında, Fransız devletinden "güçlü, acil ve net bir yanıt" talep edildi.

Fransa'da 7 hapishaneye eş zamanlı saldırı

Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı. Fransız basını ise, saldırıya uğrayan hapishanelerin Toulon, Aix-En-Provence, Marsilya, Valence ve ülkenin güneyindeki Nimes kenti ile başkent Paris yakınlarındaki Villepinte ve Nanterre şehirlerinde bulunduğunu yazdı.

Fransa'da 7 hapishaneye eş zamanlı saldırı
Fransa\'da 7 hapishaneye eş zamanlı saldırı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da 7 hapishaneye eş zamanlı saldırı - Son Dakika

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