Fransa'da Mirage 2000D savaş uçağı eğitim dönüşü düştü, 1 asker öldü, 1 asker kayıp - Son Dakika
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Fransa'da Mirage 2000D savaş uçağı eğitim dönüşü düştü, 1 asker öldü, 1 asker kayıp

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Fransa'nın Nancy kenti yakınlarında eğitim görevinden dönen Mirage 2000D tipi savaş uçağı düştü; kazada 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker kayıp olarak bildirildi. Ormanlık ve tarım arazilerinde jandarma, itfaiye ve askeri ekiplerin katıldığı arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Fransa'nın Nancy kenti yakınlarında eğitim görevinden dönen Mirage 2000D tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 1 asker hayatını kaybederken, 1 asker kayıp olarak bildirildi.

Fransa'da askeri uçak düştü. Nancy kenti yakınlarında eğitim görevinden dönen Mirage 2000D tipi savaş uçağının düşmesi sonucu 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker ise kayıp olarak bildirildi.

Fransa Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın dün yerel saatle 22.40 sıralarında Meurthe-et-Moselle bölgesindeki Rogeville kasabası yakınlarında meydana geldiği belirtildi. Nancy-Ochey 133. Hava Üssü'ndeki Avcı Filosu'na bağlı uçakta, savaş pilotu ile silah sistemleri subayı olmak üzere 2 askerin bulunduğu belirtildi.

İlk bilgilere göre, eğitim dönüşü uçakla önce telsiz, ardından radar bağlantısı kesildi.

Kayıp asker için aramalar sürüyor

Kazanın ardından ormanlık alanlar ve tarım arazilerinden oluşan geniş bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Operasyona jandarma, itfaiye ve askeri kurtarma ekipleri katılırken, helikopter de havadan destek verdi. Çalışmaların koordinasyonu amacıyla Rogeville'de kriz merkezi kuruldu. Kayıp mürettebat üyesinin bulunması için çalışmalar devam ederken, kazanın kesin nedeni henüz açıklanmadı.

"Uçağın enkazı insansız hava aracıyla tespit edildi"

Pont-a-Mousson Belediye Başkanı Henry Lemoine sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uçağın Rogeville, Domevre-en-Haye ve Tremblecourt kasabaları arasındaki bölgede düştüğünü belirtti. Lemoine, "Uçağın enkazı bir insansız hava aracıyla tespit edildi. Ancak kurtarma ekipleri olay yerinde olduğu ve soruşturma henüz başladığı için şu aşamada daha fazla bilgi vermek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiğini belirten Lemoine, jandarma ve itfaiye ekiplerinin Meurthe-et-Moselle İtfaiye Teşkilatı Müdürü, jandarma bölük komutanı ve Toul Alt Valiliğinin koordinasyonunda seferber edildiğini açıkladı. Belediye Başkanı, ayrıca arama kurtarma çalışmaları nedeniyle çevrede ulaşımın aksayabileceği uyarısında bulundu.

Rogeville Belediye Başkanı Pascal Doyotte ise görgü tanıklarının gece saatlerinde şiddetli bir patlama duyduklarını ve gökyüzünde büyük bir alev topu gördüklerini aktardı.

Aynı model uçak 2019'da da düşmüştü

Fransız ordusunda 1993 yılından bu yana kullanılan Mirage 2000D tipi savaş uçağı, özellikle kara hedeflerine yönelik taarruz görevlerinde kullanılıyor. İki kişilik mürettebatla görev yapan uçak, gece ve gündüz operasyonları gerçekleştirebiliyor. Ocak 2019'da Jura bölgesinde gece eğitim uçuşu sırasında düşen aynı model uçaktaki 2 asker hayatını kaybetmişti. Temmuz 2021'de Nancy yakınlarında meydana gelen başka bir kazada ise mürettebat fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulmuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Fransa'da Mirage 2000D savaş uçağı eğitim dönüşü düştü, 1 asker öldü, 1 asker kayıp - Son Dakika
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