Galata Kulesi\'nden Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Galata Kulesi'nde sabah saat 08.45 sıralarında, günün ilk ziyaretçisi olarak kuleye gelen N.G., henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alırken vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 22 yaşındaki N.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili yapılan ilk değerlendirmelerde, N.G.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.