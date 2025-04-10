Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın ilk ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın ilk ifadeleri ortaya çıktı

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Gözaltına alınan gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın emniyette verdikleri ifadeler ortaya çıktı. Soykan ifadesinde "Yargı içindeki bir çetenin biz gazetecileri susturmak ve korkutmak için bir hamle yaptığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Ağırel ise "Sadece gazetecilik yaptım" dedi. Öte yandan Soykan ve Ağırel, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

10.04.2025 18:28
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Gazeteciler Timur Soykan ve Murat Ağırel, kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan Flash TV ve Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork'un şikayeti üzerine, "tehdit" ve "şantaj" iddialarıyla sabahın erken saatlerinde evlerine düzenlenen polis baskınlarıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen gazetecilerin, emniyette verdikleri ifade de ortaya çıktı.

TİMUR SOYKAN: BİR TEHDİT SÖZ KONUSU DEĞİLDİR

Erkan Kork'un savcılık ifadeleri sorulan Timur Soykan, "Bu beyanlar tamamen yalandır. Kendisi yasadışı bahis ile suçlanarak yargılandığı ve sahibi olduğu payfix elektronik ödeme şirketinin yasadışı bahis paralarının transferinde kullanıldığına dair suçlandığını biliyorduk. Haberin konusu yasadışı bahisten yargılanan bir kişinin elektronik ödeme sistemi ve banka sahibi olmasıydı. Dünyanın her yerinde yasadışı bahis şüphelisi bir kişinin e-ödeme ve banka ve TV kanalı sahibi olması haber değeri taşır" ifadelerini kullandı.

"Ben bu haberi kesinlikle destekledim" diyen Soykan, "Murat Ağırel'in yazı dizi başaralı bir gazetecilik faaliyetidir. Erkan Kork'unun iddia ettiği gibi kendisini Flash Tv'yi satın almasıyla ilgili tehdit asla söz konusu olmamıştır. Flash Tv'yi satın almasını engellemek gibi bir suçlama zaten söz konusu olamaz, bildiğim kadarıyla o dönem Flash Tv'yi satın almıştı. Hatta görüşmede telefonunda bir ekran görüntüsü göstermişti.

Bu görüntüde Flash Tv'nin haber bülteninden bir ekran yazısı vardı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasinin olmadığı yönünde bir yazıydı. 'Kanalın sahibi benim, her tür yayın yapıyoruz' şeklinde konuştu. Benim onun hakkında yaptığım haber ise BDDK Başkan Yardımcısı Mustafa Aydın'ın düğününe katılmasıyla ilgiliydi, bu düğünde çektiğim videolarda Erkan Kork'un Mustafa Aydın'a takı taktığı anları buldum ve bunu haberleştirdim" diye konuştu.

"İFTİRAYI ATANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Timur Soykan, ifadesinde şunları söyledi: "Bu konu ile ilgili bize telefonla arayan polisler bilgi vermiş ve bizi savcının ifadeye çağırdığını söylemişti. Avukatlarımız savcıya gitmiş ve savcı tarafından bugün saat 13:00'da ifadeye gelmemiz söylenmişti, ben sabah gidip ifade vermek için şansımı deneyecektim çünkü öğlen Ankara'ya gitmeyi planlıyordum. Ancak ifade vereceğimiz biline biline savcılığın talimatı ile evimden gözaltına alındım. Yukarıdaki iftiraların sadece Erkan Kork ile sınırlı olmadığı, yargı içindeki bir çetenin biz gazetecileri susturmak ve korkutmak için bir hamle yaptığını düşünüyorum. Bu basın özgürlüğüne ve ifade özgürlüğüne tamamen aykırı bir uygulamadır. İftirayı atanlardan da demokratik haklarımızı gasp edenlerde de şikayetçi olmayı düşünüyorum."

"SADECE GAZETECİLİK YAPTIM"

Murat Ağırel ise ifadesinde, "Ben Erkan Kork isimli şahsı görüşmelerden önce tanımam. Erkan Kork ve bunun benzeri şahısları araştırma faaliyetlerim için değilse herhangi bir şekilde finansal ve yatırımsal kararları ile ilgilenmem. Dolayısıyla Flash Tv'nin de alınması benim açımdan herhangi bir önem taşımamaktadır" dedi.

"Benim araştırdığım konu Payfix firması ve bunun yasadışı bahis ve yasadışı bahis finansman ayağıdır" diyen Ağırel, şunları kaydetti: "Bunun haricinde Flash Tv'nin alınması ve özellikle Erkan Kork tarafından alınmasının benim için haber değeri yoktur. Bu konuyla alakalı olarak karalama iddiası olan haber yapmadım. Haberlerim, yazılarım ve kitaplarım açıktır. Bununla alakalı olarak araştırmakta olduğum konu ve bu konuya dair yapılan ve ses kaydı, alınan görüşmeler içeriği dışında hiçbir karalama olarak nitelendirilecek öğe yoktur.

Kendisinibaskı altına almaya çalışmadım. Keza baskı altına almaya çalışsam kamuya açık bir alanda görüşme talep edip, ses kaydı almasına izin vermez aksine kendi belirlediğim vebenim kontrolümde olan bir alanda görüşme yapmaya diretirdim. Timur Soykan'ın konu ile alakası yoktur. Kendisi bağımsız bir gazetecidir. Ne yapıp ne yapmayacağını kimseden talimat almaz. Erkan Kork'a herhangi bir isnatta bulunucu eylemim yoktur.Sadece gazetecilik yaptım."

TUTUKLAMA TALEBİ

Öte yandan emniyetteki işlemlerinin bitmesi sonrası adliyeye sevk edilen Soykan ve Ağırel, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan\'ın ilk ifadeleri ortaya çıktı
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Timur Soykan, Murat Ağırel, Erkan Kork, 3-sayfa, Yargı, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın ilk ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Fırat Duran:
    Yo siz gazetecilik değil yargılama yapıyorsunuz, hakim olmuşsunuz, avukat olmuşsunuz, savcı olmuşsunuz. 4 8 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Doğru söyleyene yapılan zülme bak. Baştakinin söylediği yalanlar ne olacak. 5 5 Yanıtla
  • 220198:
    sizin yaptiginiz gazeticilik degil,siz her istediginiz yalani iftirayi atip ama size dokunuldugu zamanda basin susturuluyor yaygarasi koparan sarltanlarsiniz 7 1 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Sene 2025 gørevini yapan emekciler øzgur basin susturulmaz 1 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    "arastirmaci gazetecilik" yerine "atistirmalik gazetecilik" olsun isteniyor. nereden nereye.. 4 0 Yanıtla
  • 78908900:
    Tabi ki şantaj yaptık tehdit ettik demenizi beklemiyoruz ,inkar etmek her suç işleyenin işidir ...Gazeteci iseniz kendinizi aklamayı bilirsiniz mahkeme de .. 3 0 Yanıtla
  • erfa null:
    flas tv yi halk tv nin yayın anlayisina yakin kisiler alacakti. ancak alamadı. alamadıkları icin yasa dışı bahis falan filan deyip adami iceri aldirdilar. bu gazetecileri kullandilar 3 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Timur Soykan gibi bilgi sahibi araştırmacı dürüst ve tarafsız bir gazeteci sayısı çok az Türkiyede .kıymetini bilmeyenlere lanet olsun 1 1 Yanıtla
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