Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum

Geniş Video İzle

Genç öğretmen Ayşe Sarıkaya, eski sevgilisi tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek yayınladığı video ile yetkililerden yardım çağrısında bulundu.

25.03.2025 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Genç öğretmen Ayşe Sarıkaya, kişisel X hesabından yaptığı paylaşımda eski sevgilisi tarafından ölümle tehdit edildiğini açıkladı. "Ölmek istemiyorum" diyerek yetkililere çağrıda bulunan Sarıkaya, #EGM etiketiyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yardım istedi.

KORUNMA TALEBİNDE BULUNDU

Paylaştığı videoda Adana ve Mersin valilikleri ile İçişleri Bakanlığı'na seslenerek korunma talebinde bulunan genç öğretmenin videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum

Ayşe Sarıkaya, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Talip Konyali:
    NE SEVGİLİSİ YA...ZİNA ZİNA...İSLAMDA SEVGİLİ YOKTUR...SÖZ VARDIR ..NIŞANLI VARDIR EŞ VARDIR..HANIM VARDIR..NE SEVGİLİSİ...UYDURMAYIN KAFANIZA GÖRE.. 143 52 Yanıtla
  • gezginler:
    umarım devlet seni koruma altına alır, sadece kadına gücü yeten o cani sana zarar veremez inşallah.kardeşim 49 15 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU:
    modernitede de sevgili diye bişey olmaması gerekir pek ahlaki değil 31 18 Yanıtla
  • burhan kıraç:
    ülkenin geldiği hale bakın Kimler vesile olduysa İlahi adalet diyorum teccelli etsin tez zamanda amin 26 8 Yanıtla
  • KORKMAZ AKDENİZ:
    adamın aklı yok kurtulmuşsun 6 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aralarında büyük fark var Forma satışından en çok kazanan takımlar arasına girdiler Aralarında büyük fark var! Forma satışından en çok kazanan takımlar arasına girdiler
Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırısında 65 yaralı Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 65 yaralı
Galatasaray’dan ayrılacak Torreira’nın yeni takımını menajeri duyurdu Galatasaray'dan ayrılacak! Torreira'nın yeni takımını menajeri duyurdu
CHP’li başkandan en yakındakilerine ihanet suçlaması: Sırtımızdan hançerlediler CHP'li başkandan en yakındakilerine ihanet suçlaması: Sırtımızdan hançerlediler
Irak Konsolosluğu’na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var

14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
13:50 Şişli’de kent lokantaları kapatıldı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Şişli'de kent lokantaları kapatıldı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
13:09 CHP’nin boykot çağrısına AK Parti’den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki
13:02 İstanbul Valiliği’nden “İmamoğlu posterlerini indirin“ talimatı İstanbul Valiliği'nden "İmamoğlu posterlerini indirin" talimatı
12:32 İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret eden CHP lideri Özel’den sürpriz bayram kararı İmamoğlu'nu Silivri'de ziyaret eden CHP lideri Özel'den sürpriz bayram kararı
19:46 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü 6 çocuklu anne, eşi tarafından öldürüldü
19:42 Erdoğan CHP’yi topa tutarken Yerlikaya’nın verdiği tepki bomba Erdoğan CHP'yi topa tutarken Yerlikaya'nın verdiği tepki bomba
19:30 Irak Konsolosluğu’na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı
19:28 CHP’li başkandan en yakındakilerine ihanet suçlaması: Sırtımızdan hançerlediler CHP'li başkandan en yakındakilerine ihanet suçlaması: Sırtımızdan hançerlediler
19:19 Galatasaray’dan ayrılacak Torreira’nın yeni takımını menajeri duyurdu Galatasaray'dan ayrılacak! Torreira'nın yeni takımını menajeri duyurdu
19:11 Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği füze saldırısında 65 yaralı Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırısında 65 yaralı
19:04 Aralarında büyük fark var Forma satışından en çok kazanan takımlar arasına girdiler Aralarında büyük fark var! Forma satışından en çok kazanan takımlar arasına girdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2025 15:00:13. #7.12#
SON DAKİKA: Genç öğretmen video paylaşıp böyle feryat etti: Ölmek istemiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement