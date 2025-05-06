Giresun'un Bulancak ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesine bağlı Kayadibi köyünde ağaç kesimi yapan Raşit Altun (45), kestiği ağacın altında kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk incelemesinin ardından Altun'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GİRESUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Giresun'da Ağaç Kesimi Faciası - Son Dakika
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