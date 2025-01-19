Giresun'da Araçta Ölü Bulundu

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Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde bir kişi, araç içerisinde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Bayındır köyü giriş mevkisinde bir araç içerisinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde şahsın Vedat G. (69) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden adamın ölüm nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - GİRESUN