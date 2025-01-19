Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı Bayındır köyünde bir kişi, araç içerisinde ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Bayındır köyü giriş mevkisinde bir araç içerisinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde şahsın Vedat G. (69) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.
Hayatını kaybeden adamın ölüm nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - GİRESUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Giresun'da Araçta Ölü Bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?