Giresun\'da Baba Kurtarıldı, Oğul Kayboldu

Giresun'da serinlemek için girdikleri denizde akıntıya kapılan baba kurtarılırken, oğlunun arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, olay, Teyyaredüzü Mahallesi sahilinde meydana geldi. 30 yaşındaki baba C.D., 10 yaşındaki oğlu T.D. ile birlikte denize girdikten kısa süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar baba ve oğlunun yardımına koştu. Bilinci kapalı halde sudan çıkarılan baba C.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Ancak oğlu T.D., dalgaların arasında kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma çalışmaları yüzeyden ve 4 kişilik dalgıç timiyle sürdürülüyor.

Yetkililer, özellikle çocuklarla denize girerken vatandaşların daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - GİRESUN