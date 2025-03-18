Giresun\'da Genç İntihar Etti

Giresun'da Merkez ilçesinde 21 yaşındaki bir genç kendisi asarak intihar etti.

Olay, Giresun'un Merkez ilçesine bağlı Kayadibi Mahallesi Kaşbaşı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki H.D., evinin balkonunda kendini asarak intihar etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gencin cansız bedeni morga kaldırıldı. - GİRESUN