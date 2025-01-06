Giresun’da Zehirlenme Olayı

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Giresun Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Salonu'nda 71 kişinin zehirlenmesine, doğalgaz tahliye borusundan içeriye gaz sızmasının neden olduğu ileri sürüldü.

CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Av. Murat Bektaş, yüzme dersi için havuza gelen çocuklar ile aileleri ve görevlilerin zehirlenerek baygınlık geçirmesine neden olan olayla ilgili ihmal olduğunu öne sürdü. Bektaş yaptığı açıklamada, "Doğalgaz tahliye borusunun ayrılması sonucu tahliye edilmesi gereken karbonmonoksitin içeriye salınması yüzme dersi almak için havuza gelen çocuklarımız, aileleri ve görevlilerin zehirlenerek baygınlık geçirmesine ve rahatsızlanmasına neden olmuştur. Geçen hafta yetkili firma tarafından kontrollerin yapıldığı iddia edilmekte ise de ayrılan parçanın tespit edilmemiş olması kabul edilebilir değildir. Kontrollerden sonra yarılma durumunda ise bu kadar büyük bir binada havalandırma sisteminin yeterince çalışmadığı kuşkusu uyandırmaktadır. Bir daha yaşanmaması adına ölçüm aletleri temin edilmelidir" dedi. - GİRESUN