Göksun'da Yolda Kalan Tır Kurtarıldı - Son Dakika
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Göksun'da Yolda Kalan Tır Kurtarıldı

Göksun\'da Yolda Kalan Tır Kurtarıldı

Kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan tır, off-road aracıyla kurtarıldı. Şoför teşekkür etti.

25.11.2024 11:14
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan tır, bir off-road aracının yardımıyla kurtarıldı.

Göksun'un yüksek kesimlerinde bir tır, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Tırın kayarak hareket edemez hale geldiği öğrenilirken, çevrede bulunan off-road tutkunları hemen devreye girerek tırı güvenli bir şekilde çekmeyi başardı. Off-road sporcusu Sefa Güzelbulut, aracıyla tırı çekerek kurtardı. Mahsur kalan tır şoförü, yardım eden ekibe teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Göksun'da Yolda Kalan Tır Kurtarıldı - Son Dakika

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