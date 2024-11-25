Göksun\'da Yolda Kalan Tır Kurtarıldı

3.Sayfa

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan tır, bir off-road aracının yardımıyla kurtarıldı.

Göksun'un yüksek kesimlerinde bir tır, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Tırın kayarak hareket edemez hale geldiği öğrenilirken, çevrede bulunan off-road tutkunları hemen devreye girerek tırı güvenli bir şekilde çekmeyi başardı. Off-road sporcusu Sefa Güzelbulut, aracıyla tırı çekerek kurtardı. Mahsur kalan tır şoförü, yardım eden ekibe teşekkür etti. - KAHRAMANMARAŞ