Guayaquil'de canlı yayınlanan ayinde başına haç düşen rahip hayatını kaybetti - Son Dakika
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Guayaquil'de canlı yayınlanan ayinde başına haç düşen rahip hayatını kaybetti

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Ekvador'un Guayaquil kentindeki bir kilisede canlı yayınlanan ayin sırasında duvarda asılı ahşap haç, sunaktaki rahibin başına düştü. Rahip hayatını kaybederken Guayaquil Başpiskoposluğu başsağlığı diledi, haçın montajına dair soruşturma başlatıldı.

Ekvador'da bir rahip, canlı yayınlanan ayin sırasında duvarda asılı olan hacın başının üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Ekvador'un Guayaquil kentindeki Sürekli Yardım Meryem Ana Kilisesi'nde ayin sırasında bir rahibin başının üzerine duvarda asılı bulunan ahşap haç düştü. Canlı yayınlanan ayin sırasında sunakta bulunan Rahip Patricio Sanchez Molinari, başına düşen haç nedeniyle hayatını kaybetti. Guayaquil Başpiskoposluğu, rahibin ailesine ve arkadaşlarına dayanışma ve başsağlığı dileklerini iletti.

Hacın montajında veya duvarda herhangi bir kusur olup olmadığı henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Guayaquil'de canlı yayınlanan ayinde başına haç düşen rahip hayatını kaybetti - Son Dakika
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