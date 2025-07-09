Gümüşhane\'de Kaza: Aileden 3 Yaralı

Gümüşhane'de hafif ticari aracın menfeze çarpıp takla atması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gümüşhane Bayburt karayolu Akgedik köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun K. (67) idaresindeki 34 BB 2983 plakalı hafif ticari araç, Bayburt istikametine seyir halindeyken yolun sağ tarafında bulunan menfeze çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yoldan çıktı.

Kazada sürücü Dursun K. ile birlikte araçta bulunan babası Mevlüt K. (88) ve annesi Lehviye K. (86) yaralandı. Olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra polis, AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE