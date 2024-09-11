Gümüşhane\'de Samanlık Yangını

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde bir samanlık, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın öğleden sonra Kelkit ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Kurnaz'a ait samanlıkta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kelkit Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kısa sürede söndürülürken, samanlık kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlattı. - GÜMÜŞHANE