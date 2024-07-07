Gümüşhane'de Tek Katlı Evde Yangın ve Patlama - Son Dakika
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Gümüşhane'de Tek Katlı Evde Yangın ve Patlama

Gümüşhane\'de Tek Katlı Evde Yangın ve Patlama

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen yangında alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, yanan evdeki patlama anı saniye saniye kaydedildi. Yangında ölen veya yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

07.07.2024 02:45  Güncelleme: 02:46
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen yangında alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, yanan evdeki patlama anı saniye saniye kaydedildi.

Yangın, gece saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Kılıçtaşı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selahattin Durak'a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle ev alevler içerisinde kaldı. Olay yerine gelen Kelkit Belediyesi İtfaiye Ekipleri yaptıkları çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangının ilk çıktığı anlarda kaydedilen görüntülerde tek katlı ev içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana gelen patlama anı saniye saniye kaydedildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Gümüşhane'de Tek Katlı Evde Yangın ve Patlama - Son Dakika

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