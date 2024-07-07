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Gümüşhane'de yanan tek katlı evdeki patlama anı kamerada

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen yangında alev alev yanan tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, yanan evdeki patlama anı saniye saniye kaydedildi.

Yangın, gece saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Kılıçtaşı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Selahattin Durak'a ait olduğu öğrenilen tek katlı evde gece yarısı henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle ev alevler içerisinde kaldı. Olay yerine gelen Kelkit Belediyesi İtfaiye Ekipleri yaptıkları çalışmayla yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangının ilk çıktığı anlarda kaydedilen görüntülerde tek katlı ev içerisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple meydana gelen patlama anı saniye saniye kaydedildi.