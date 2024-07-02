Halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

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Aksaray'da yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı. Kaza sonucunda yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan kadının tedavisi devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

02.07.2024 19:01
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Halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da yolun karşısına geçmek isterken halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Ereğlikapı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Emine G.'ye (60), Hasan S. idaresindeki 68 H 1122 plakalı halk otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın yere düşerken çevredeki vatandaşlar kadının yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sedyeyle ambulansa taşınan yaşlı kadın Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenilirken otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Aksaray, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Halk otobüsünün çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı - Son Dakika

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