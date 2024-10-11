Hapis Cezaevi Kaçakları Yakalandı

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Afyonkarahisar'da 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede vergi usul kanununa muhalefet suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.N.K., isimli şahıs Salar'da yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar 2 T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR