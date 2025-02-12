Hapis Cezaevi Kaçakları Yakalandı

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7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, hakkında "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan R.Y. isimli şahıs, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen R.Y. adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.