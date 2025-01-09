Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik icra edilen adli kolluk devriyesinde; hakkında Kasten Yaralama suçundan 5 Yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ö. isimli şahıs Bayat ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Hapis cezası olan şahıs yakalandı - Son Dakika
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