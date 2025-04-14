Hasta Yatağında İfade Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hasta Yatağında İfade Verdi

Hasta Yatağında İfade Verdi

Mahkeme, sağlık sorunları nedeniyle sanık Ahmet Çiftgül'ün ifadesini evinde aldı.

14.04.2025 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum 4 Asliye Ceza Mahkemesi'nde "Kamuya ait ve özel suların mecrasını değiştirme" suçundan yargılanan Ahmet Çiftgül'ün sağlık problemleri nedeniyle ifadesi hasta yatağında alındı.

Edinilen bilgiye göre, Oltu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanık olarak yargılanan Ahmet Çiftgül rahatsızlığı nedeniyle bir süredir evinde tedavi görüyor. Mahkemeye sağlık sebeplerinden dolayı gelemeyen Ahmet Çiftgül için duruşma eve taşındı.

Hakim, zabıt katibi ve mübaşirden oluşan mahkeme heyeti Ahmet Çiftgül'ün evine giderek önce şahsın tüm hakları yüzüne ifade edildi ve savunması hasta yatağında aldı.

Yargılamanın sürüncemede kalmaması ve adil yargılama hakkında dair ilkeler gözetilerek sanığın bulunduğu yerde dinlenilmesinin zaruret olduğu gerekçe gösterilerek Erzurum'da ki ikametgahında ifade alınması işlemi gerçekleştirildi.

Duruşma sonrası Ahmet Çiftgül evine kadar gelen mahkeme heyetine teşekkür etti. - ERZURUM

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mahkeme, erzurum, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hasta Yatağında İfade Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti Sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
Üniversiteyi yasa boğan kaza Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı Üniversiteyi yasa boğan kaza! Doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralandı
Sakarya’da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu Sakarya'da dev deri sırtlı kaplumbağa sahile ölü olarak vurdu
Okan Buruk’un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray’a geri dönüyor Okan Buruk'un gitmesini hiç istemediği yıldız, Galatasaray'a geri dönüyor
Diyarbakır’da iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 22 kişi tutuklandı Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin 22 kişi tutuklandı
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis’den Türkiye’ye küstah tehdit Yunanistan Genelkurmay Başkanı Houpis'den Türkiye'ye küstah tehdit
Veda mı etti Galatasaray’dan Osimhen’in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi Veda mı etti? Galatasaray'dan Osimhen'in taraftarları kahreden sözleri için açıklama geldi
Tarihi geri dönüş başladı Bursaspor, şampiyon oldu Tarihi geri dönüş başladı! Bursaspor, şampiyon oldu
Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu Taksici, silahlı gasp girişiminden biber gazı ile kurtuldu
Antalya’da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti Antalya'da karbonmonoksit gazı faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
Son düdükten sonra olanlar oldu Şampiyon Bursaspor’un taraftarları sahaya daldı Son düdükten sonra olanlar oldu! Şampiyon Bursaspor'un taraftarları sahaya daldı

12:45 MSB’den silah bırakmamakta direten PKK’ya son ikaz: Meşru hedefimiz olmaya devam edecek MSB'den silah bırakmamakta direten PKK'ya son ikaz: Meşru hedefimiz olmaya devam edecek
12:29 Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı Memur ve emeklinin dört gözle beklediği zam oranı netleşmeye başladı
12:10 Bir Afrika ülkesi daha Fransa’ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin Bir Afrika ülkesi daha Fransa'ya baş kaldırdı: 48 saat içerisinde topraklarımızı terk edin
11:27 ’’Oğlu benim babam değilsin’’ deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok ''Oğlu benim babam değilsin'' deyince test yaptıran iş insanına şok üstüne şok
10:58 Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk Mevduat faizlerinde 52 ay sonra bir ilk
20:02 Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
19:54 Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
19:47 Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
19:21 Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
18:52 Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
18:29 Premier Lig’de tarihi sonuç Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı Premier Lig'de tarihi sonuç! Altay Bayındır, kariyerinde bir ilki yaşadı
18:13 Kayserispor galibiyete sevinemedi 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak Kayserispor galibiyete sevinemedi! 5 futbolcusu Fenerbahçe maçında oynayamayacak
17:54 Dev kulübün Arda Güler’e yaptığı teklifi duyurdular Dev kulübün Arda Güler'e yaptığı teklifi duyurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 13:33:08. #7.12#
SON DAKİKA: Hasta Yatağında İfade Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement