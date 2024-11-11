Hastane Doktoruna Fiziksel Saldırı - Son Dakika
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Hastane Doktoruna Fiziksel Saldırı

Giresun'da bir hasta yakını, uzman doktora saldırdı; adli süreç başlatıldı.

11.11.2024 19:37
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Giresun Özel Kent Hastanesi'nde görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek, bir hasta yakını tarafından fiziksel saldırıya uğradığı iddiasıyla beyaz kod verdi.

Edinilen bilgilere göre, hastanede sünnet olan bir çocuğun babası olan A.A.K., kendileriyle ilgilenilmediği gerekçesiyle Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e fiziksel müdahalede bulundu. Olayın ardından Dr. Şenyürek beyaz kod vererek güvenlik güçlerinden yardım talep etti ve hasta yakını A.A.K hakkında şikayette bulundu. Yaşanan olayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Giresun İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınayarak, "Sağlık çalışanlarımızın tek amacı insan hayatına hizmet etmektir. Onlara yönelik her türlü şiddeti ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyoruz. Adli sürecin yakından takipçisi olacağız" dedi.

Beyaz kod veren ve saldırıya uğrayan Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'in aynı zamanda CHP Giresun İl Başkanı olarak da görev yaptığı öğrenildi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hastane Doktoruna Fiziksel Saldırı - Son Dakika

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