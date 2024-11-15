Hastane Yangın Tatbikatı Gerçeği Aratmadı - Son Dakika
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Hastane Yangın Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

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Serik Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatında hasta yakını rolü gerçek duygularla oynandı.

15.11.2024 09:00
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Hastanedeki yangın tatbikatında rolüne kendini kaptırdı, kriz yönetimini sınadı

Senaryo gereği hasta ablasını gözyaşları içinde arayan hasta yakını kadını, ekipler güçlükle sakinleştirdi

Senaryo gereği ikinci katta bulunan cerrahi serviste yangın çıktı, alarmla birlikte personel, hasta ve hasta yakınları tahliye edildi

ANTALYA - Serik Devlet Hastanesi'nde, 2024 yılı Hastane Afet Planı çerçevesinde düzenlenen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı. Senaryo gereği ikinci kattaki cerrahi serviste çıkan yangında, hastalar acil koduyla güvenli şekilde tahliye edildi. Senaryo gereği hasta ablasını gözyaşları içinde arayan hasta yakını kadını, ekipler güçlükle sakinleştirdi.

Tatbikata UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) ve itfaiye ekipleri de katıldı. Senaryo gereği ikinci kattaki cerrahi serviste çıkan ve gerçeğini aratmayan yangın tatbikatında bazı odaları duman kapladı, etkilenen hastalar acil koduyla tahliyesi sağlandı.

Rolüne kendini kaptırdı, gözyaşı döküp kriz yönetimini sınadı

Bu sırada hasta yakını rolündeki bir kişi, rolüne kendini iyice kaptırıp ağlamaya başladı. Yine senaryo gereği ekiplerin kriz yönetimini güçleştirmek için sürekli bilgi almaya çalışan kadın, "Ablam. Ablam nerede. Ne olur bilgi verin" diyerek gözyaşı döktü, ekipler tarafından bir süre sonra sakinleştirilerek hastaneden çıkartıldı. Tahliye edilen hastalar, olay yerinde bekleyen 112 sağlık ekiplerine teslim edilirken, dumandan etkilenenlere UMKE ekipleri tarafından ilk müdahaleler yapıldı.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Kurt, "İkinci cerrahi serviste gerçekleştirdiğimiz bu tatbikat, hastanemizin acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçebilmesi için önemli bir adımdı. UMKE ve itfaiye ekipleriyle iş birliği içinde çalışarak, oluşabilecek afet durumlarına karşı hazırlık seviyemizi artırdık. Tatbikatlarımız sayesinde tüm ekibimizin afetlere karşı koordinasyon ve müdahale yetkinliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Hastane Yangın Tatbikatı Gerçeği Aratmadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hastane Yangın Tatbikatı Gerçeği Aratmadı - Son Dakika

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