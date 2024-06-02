Haydarpaşa'da Tekne Batmak Üzereyken İçindeki 10 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Haydarpaşa'da Tekne Batmak Üzereyken İçindeki 10 Kişi Kurtarıldı

Haydarpaşa\'da Tekne Batmak Üzereyken İçindeki 10 Kişi Kurtarıldı

Haydarpaşa'da mendirek kayalıklarına çarpan tekne batmak üzereyken içindeki 10 kişi ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı. Kıyı Emniyetine bağlı ekipler, tekneye ulaşarak kazazedeleri kurtardı. Olayda yaralanan olmadı ve kazazedeler evlerine götürüldü.

02.06.2024 01:31
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Haydarpaşa'da mendirek kayalıklarına çarpan tekne batmak üzereyken içindeki 10 kişi ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Haydarpaşa açıklarında içinde 10 kişinin bulunduğu tekne, mendireğe çarptı. Teknenin batmaya başlamasıyla beraber teknedekiler durumu ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyetine bağlı ekipler tekneye ulaşarak 10 kişiyi kurtardı. Kurtarılan kazazedelere sağlık ekipleri müdahale etti. Olayda yaralı bulunmadığı öğrenildi. Kazazedeler polis araçları ile evlerine götürüldü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Haydarpaşa Mendireği önlerinde kayalıklara çarpan ve su alan teknenin içinde bulunan 10 kazazede; TAHLİSİYE-2, KEGM-4 ve KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımızca kurtarılarak Harem Tahlisiye İstasyonumuz 'da sağlık ekiplerine teslim edildi" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Haydarpaşa'da Tekne Batmak Üzereyken İçindeki 10 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haydarpaşa'da Tekne Batmak Üzereyken İçindeki 10 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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