Hayrabolu'da Tarlada Ölüm

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde tarla içerisinde bir kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ataköy Mahallesi'nde tarlada bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri S.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ