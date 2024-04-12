Hem 70 Bin TL'sini çaldılar hem de tehdit ettiler
TOKAT - Tokat'ta halı temizlik işiyle geçimini sağlayan Melih Can Endiz'in yaşadığı trajik hikaye, bir aracın kaçırılması ve ardından gelişen olaylarla başladı. Endiz, muayenesi olmayan aracını depo olarak kullanmasıyla başlayan serüven, bir telefonla hayatının altüst olmasıyla doruk noktasına ulaştı. Bir polisin telefonla arayarak aracının kaza yaptığını söylemesi üzerine olay yerine giden Endiz, otomobilin çalındığını ve içindeki değerli eşyaların kaybolduğunu fark etti. Suç duyurusunda bulunan Endiz, hukuk mücadelesi veriyor.
Tokat'ta halı temizlik işi yapan Melih Can Endiz, kardeşi Merve Nur Endiz'in üzerine kayıtlı bulunan muayenesi bulunmayan 60 HK 253 plakalı Mercedes Vito markalı aracı depo olarak kullanmaya başladı. Araç muayenesiz olduğu için Endiz, Ali Paşa Mahallesi GOP Ortaokulu yanında bulunan otoparka çekmek zorunda kaldı. Motosiklet almak için eşinin bileziklerini satarak 70 bin TL nakde çeviren Endiz, bu parayı depo olarak kullanılan aracının torpidosuna sakladı. Ancak aldığı bir telefonla hayatı altüst oldu. Kendisini polis olarak tanıtan bir şahıs, aracının bir kazaya karıştığını ve olay yerine gelmesi gerektiğini söyledi. Polisin bildirdiği konuma gittiğinde aracının kaçırıldığını ve kaza yaptığını gören Endiz, aracın içindeki paranın ve eşyaların da çalındığını fark etti. Endiz, aracının kaçırılmaya çalışıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Ancak olayı gerçekleştiren şahısların annesi tarafından tehdit edilmeye başlandı. Hukuk mücadelesi veren Endiz, kendi ülkesinde mülteci durumuna düştüğünü ifade etti.
"Sanki kendi ülkemizde mülteci konumundayız"
Olay hakkında İhlas Haber Ajansına özel açıklamalarda bulunan Avukat Furkan Bayram; "Müvekkilimin depo olarak kullandığı çekme belgeli bir aracı var. Müvekkilim halı temizlik işiyle uğraştığı için genellikle içerisine halıları bırakıyor. Gece yarısı iftarda çayını içerken bu şahıslar aracın yerini görüyor. Gece vakti zorlayarak aracın içerisine girmişler. Aracı çalıştırmaya uğraşmışlar. Aracımız çekme belgeli olduğu için akü falan yoktu. Zorlayarak aracı hareket ettirmişler. Direksiyon kitlenince de aracı vurunca kaçıramamışlar. Aracı kaçıramayacaklarını anlayınca da içerisindeki 70 Bin TL, 3 halı ve müvekkilimin laptopunu çalmışlar. Biz gerekli şikayetlerde bulunduk. Suç duyurumuzda bulunduk ve soruşturma başlatıldı. Müvekkilimiz bu konuda mağdurdur. Yaptığımız araştırmalar neticesinde bu şahısların Afgan uyruklu olduğunu öğrendik. Bu şahıslar olay sonrası da müvekkilimi sürekli rahatsız ederek tehdit ediyor. Sanki kendi ülkemizde mülteci konumundayız. Biz bu işin sonunu bırakmayacağız. Bu şahıslarla hukuki mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.
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