Hendek'te İki Katlı Evde Yangın

3.Sayfa

Arda\'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız

İki katlı evin ikinci katı alev alev yandı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evin ikinci katı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Başpınar Mahallesi Başpınar Caddesi zerinde N.Ş.'ye ait iki katlı evin ikinci katında yangın çıktı. Ev alev alev yanarken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangın söndürmek için seferber oldu. Yangın uzun uğraşlar neticesinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralanan kimsenin olmadığı yangında, evin ikinci katı kullanılamaz hale geldi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.