Hendek'te İnşaatta İşçi Düşmesi: Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fabrika inşaatının çatısından düşen işçi hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çağlayan Mahallesi'nde fındık üretimi yapan bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaatı üstlenen firmaya bağlı taşeron firma personeli olan Hakan Şişman (32), çalıştığı esnada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metreden aşağı düştü. Sağlık ekiplerince ağır yaralı halde Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şişman yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA