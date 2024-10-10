Hendek'te Silahtan Kaçış Yok

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Sokak ortasında arkasından sinsice yaklaşıp böyle vurdu

Silahlı saldırı anı kamerada

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen kişi tarafından silahla vuruldu. Meydana gelen olay anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçe Merkezi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda, M.K. isimli kişi, sokakta yürüdüğü esnada arkasından gelen İ.M. tarafından silahla bacağından vuruldu. Sebebi henüz belirlenemeyen olay sonrasında bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, hastaneye sevk edildi.

Arkasından sincice gelip, ateş ettikten sonra kaçtı

İlçe merkezinde meydana gelen olay ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.K.'nın yürümesi, hemen arkasında İ.M. isimli şüphelinin sinsice gelerek ateş edip kaçması, vatandaşların yaralıya müdahalesi ve bazı vatandaşların olayı gerçekleştiren şüphelinin peşinden koşması yer alıyor.