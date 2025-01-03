Hendek'te Uyuşturucu Suçları %27 Azaldı - Son Dakika
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Hendek'te Uyuşturucu Suçları %27 Azaldı

2024'te Sakarya Hendek'te uyuşturucu suçları, 2023'e göre %27 oranında azalma gösterdi.

03.01.2025 13:17
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Sakarya Hendek ilçesinde 2024 yılında meydana gelen uyuşturucu ticareti ve kullanma suçu oranı 2023 yılına göre yüzde 27 azaldı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı, 2024 yılında meydana gelen olayları 2023 yılı ile karşılaştırarak rapor hazırladı. Kurumlar arası koordinasyonun daha iyi sağlanması ve uyuşturucu suçları ile daha etkin mücadele için 2023 yılı Ağustos ayında Hendek Cumhuriyet Başsavcılığında özel büro kurularak Cumhuriyet Savcısı ve personel görevlendirildi. Jandarma ve emniyet mensupları ile her hafta yapılan operasyonlar neticesinde uyuşturucu ticareti ve kullanma oranında düşüş yaşandı. Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, ilçede 2024 yılında meydana gelen uyuşturucu ticareti ve kullanma suçu oranı 2023 yılına göre yüzde 27 azaldığı belirtildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hendek'te Uyuşturucu Suçları %27 Azaldı - Son Dakika

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