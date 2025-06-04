Hırsızlara Etek Giydirip Video Çektiler

Şaşkınlığa çeviren olay kamerada: Hırsızlık yaptığı iddia edilen kişilere etek giydirip video çektiler

İSTANBUL - Arnavutköy'de kuşlarını çalan şahıslar, zanlılara kadın kıyafeti giydirip video çekti. Şahısların o anlara ilişkin videoyu arkadaşlarına da gönderdiği öğrenildi.

Arnavutköy Boğazköy Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda iddiaya göre tanıdıklarının kuşlarını çalan kişileri bir grup genç tespit ederek yakaladı. 2 kişiyi yakalayan gençler, hırsızlık yaptığı iddia edilen şahısların üzerine kadın kıyafeti giydirip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Çektikleri videoyu kendi aralarında paylaşan kişilerin zorbalıkları bu kadarına pes dedirtti. Görüntülerde koltuğa oturan bir kişinin eline aldığı kesici aletle kadın kıyafeti giydirdiği kişilere söylediklerini tekrar ettirdiği görüldü.