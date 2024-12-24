Afyonkarahisar'da hakkında 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Hakkında 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık' suçundan 8 yıl 2 ay hapis cezası bulunan İ.B. isimli şahıs jandarma ekiplerince il merkezinde yakalandı. Yakalanan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Afyonkarahisar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Hırsızlık Cezaatı Olan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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