Hırsızlık Suçundan Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Hırsızlık Suçundan Serbest Bırakıldı

Hırsızlık Suçundan Serbest Bırakıldı

Samsun'da 64 suç kaydı bulunan kadın, hırsızlıkla ilgili çıkarıldığı mahkemece serbest kaldı.

19.02.2025 15:15
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Samsun'da 64 suç kaydı bulunan 9 çocuk annesi 34 yaşındaki kadın hırsız çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da evlerden hırsızlık suçundan 64 suç kaydı bulunan Sibel Y. (34), geçen yıl 2 Ocak'ta İlkadım ilçesinde M.S.'ye ait ikametten yaklaşık 300 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalınmasıyla ilgili dün Samsun 7. Asliye Ceza Mahallesi'nde hakim karşısına çıktı. Evinden ziynet eşyaları ve parası çalınan M.S., mahkemede Sibel Y.'den çaldığı altın ve paranın tamamını istedi.

Kendisi hakkında şikayetçi olan M.S.'ye sinirlenen Sibel Y., geçen yıl yaptığı hırsızlıktan dolayı kendisinde ele geçen 30 bin liralık altın kolyeyi başka bir evden çaldığını ileri sürüp, M.S.'ye geçen yıl teslim edilen altın kolyenin gerçek sahibine teslim edilmesi için adliye çıkışı hırsızlık yaptığı M.A. adlı kadının evini sokak sokak gezip arayıp buldu. Gittiği evde M.A. adlı kadına geçen yıl 5 Ocak'ta evden altın kolye ve alyansı kendisinin çaldığını, alyansı sattığını ancak kolyeyi ise bir başka evden yaptığı hırsızlıktan dolayı o evin sahibinin kendi altını olduğunu söyleyip polisten teslim aldığını itiraf etti. Olay polise haber verildi. Sibel Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Evinden altın kolyesi çalınan kadının ise evinde temizlikçi kadın çalıştırdığı, yanlış anlaşılmasın diye hırsızlık olayını polise bildirmediği ortaya çıktı. Polisteki sorgulanması tamamlanan Sibel Y., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Sibel Y., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlık Suçundan Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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