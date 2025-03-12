Hırsızlık Zanlısı Kadın Tutuklandı

Evden 238 bin liralık altın ve para çalan 70 yıl hükümlü kadın tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da girdiği evden 238 bin liralık altın ve para çalan, hakkında ertelenmiş 70 yıl hapis cezası ve 63 suç kaydı bulunan kadın, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden 11 gün önce 220 bin TL değerinde ziynet eşyası ve 18 bin TL nakit para çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 63 suç kaydı bulunan G.Y.adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. G.Y.'nin ayrıca ertelenmiş 70 yıl hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen G.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.