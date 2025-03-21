Hırsızlıkla Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde İ.D., isimli şahsın bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Emirdağ ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR