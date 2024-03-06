Hırsızlıktan aranan kadın, jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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Hırsızlıktan aranan kadın, jandarma ekiplerince yakalandı

Aksaray'da market ve bakkal gibi 4 ayrı iş yerinden hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı. Kadının, Alayhan köyünde durdurulduğu ve kimlik kontrolünden geçirildiği sırada hırsızlık suçundan arandığı ve 4 ayrı iş yerinden hırsızlık dosyası bulunduğu tespit edildi. Kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

06.03.2024 20:02  Güncelleme: 20:04
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Hırsızlıktan aranan kadın, jandarma ekiplerince yakalandı

AKSARAY - Aksaray'da market ve bakkal gibi 4 ayrı iş yerinden hırsızlık suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmesi çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aksaray'ın merkeze bağlı Alayhan köyünde yaptığı devriyede şüphe üzerine bir kadını durdurdu. Kimlik kontrolünden geçirdiği kadının H.D. olduğunu belirleyen Alayhanı Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın Genel Bilgi Taramasında hırsızlık suçundan arandığı ve 11 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti. Market gibi 4 ayrı iş yerinden hırsızlık dosyası bulunduğu belirlenen kadın gözaltına alınarak jandarma komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edilen kadın çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Aksaray, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hırsızlıktan aranan kadın, jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika

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