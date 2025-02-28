Horasan'da Araç Yangını - Son Dakika
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Horasan'da Araç Yangını

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Horasan'da seyir halindeki otomobil alev aldı, itfaiye müdahale etti ama araç tamamen yandı.

28.02.2025 10:47
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Horasan'da seyir halindeki otomobil alev aldı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen araç yangını korku dolu anlara neden oldu.

Osman Tatlı yönetimindeki 10 ACL 168 plakalı otomobil, Horasan'a bağlı Yörükatlı köy yolunda seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangının, iddialara göre aracın elektrik aksamındaki bir arızadan kaynaklandığı belirtiliyor.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Horasan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ancak, bölgede etkili olan yoğun tipi ve olumsuz hava koşulları, söndürme çalışmalarını zorlaştırdı. Tüm çabalara rağmen araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Horasan'da Araç Yangını - Son Dakika

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