Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Ogün Samast'ın yargılandığı örgüt davasındayurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmedildi. Dava dosyası, mütalaanın hazırlanabilmesi için Cumhuriyet Savcısı'na gönderildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor - Son Dakika
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosiklet, kavşakta otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kars Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların faaliyetlerini deşifre ederek operasyon düzenledi. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
Tunceli'de yaşayan bir kişinin vize vaadiyle dolandırılması üzerine başlatılan çalışmalar sonucunda, 3 şüpheli eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, izinsiz kazı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçildi. Jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 5 kişi, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda tabanca, 39 uyuşturucu hap ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 97 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 717'ye yükseldi. Ayrıca açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısı ise 18'e çıktı. İsrail ordusu 152 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıyor.
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, "Ardahan'da genel güvenlik ve asayişin sağlanmasında 2023 yılında başarılı çalışmalar yapıldı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan yargılandığı davada bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere geldiği Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı. Samast, güvenlik gerekçesiyle Trabzon Adliyesi'nden katıldığı duruşmada eşi olmadan tek başına geldi ve adliye çıkışında hiçbir açıklama yapmadan otomobille ayrıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 40 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların arasında 14 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezaları bulunanlar da yer alıyor. Şahısların emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.
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