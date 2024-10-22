HSK Müfettişi Bıçaklandı

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HSK müfettişi Mehmet Aslan'ın bıçaklandığı an kamerada

ANKARA - Hakimler ve Savcılar Kurulu binasında görev yapan yemekhane personelinin HSK müfettişi Mehmet Aslan'a bıçakladığı ana ait kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, HSK binasında görevli bir yemekhane personeli, HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a bilinmeyen bir nedenden dolayı otoparkta bıçakla saldırdı. Yaralanan Aslan, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Aslan, tedavisinin ardından müşahedeye alındı. Saldırgan şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.