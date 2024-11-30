İdlib'de Muhaliflerin Stratejik Zaferi

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Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı gruplar, İdlib'de stratejik öneme sahip Maarat El Numan ilçesinin kontrolünü ele geçirdi.

Suriye'de 27 Kasım'dan bu yana rejim güçleriyle çatışan muhalif silahlı gruplar, İdlib'in doğusunda da ilerleyişini sürdürüyor. Muhalifler İdlib'te, başkent Şam'ı Halep'e bağlayan otoyol üzerinde bulunan en büyük ilçe Maraat el-Numan ilçesi ile doğu kırsalındaki köylerin ve vilayetteki en büyük rejim kampı olan "Wadi al-Dhaif" kampının kontrolünü sağladıklarını açıkladı. Muhalif gruplar, rejim güçlerine ait silah ve mühimmatı da ele geçirdiklerini belirtti. Reuters haber ajansının iki muhalif kaynağa dayandırdığı haberine göre, Maraat el-Numan'ın ele geçirilmesiyle İdlib'in tamamı muhaliflerin kontrolüne geçti.

İdlib'in doğu kırsalında Ebu el Duhur hava üssü muhaliflerin elinde

Suriye'de Beşar Esad rejimine muhalif silahlı gruplar, İdlib'in doğu kırsalındaki Ebu el Duhur Hava Üssü'nün kontrolünün ele geçirildiğini ve ülkenin kuzeybatısında rejim güçleriyle şiddetli çatışmalara girildiğini bildirdi. Abu al-Duhur Hava Üssü'nün Suriye rejim güçlerinin ve Devlet Başkanı Beşar Esad destekçisi İranlı milislerin kalesi olduğu aktarılıyor. - İDLİB