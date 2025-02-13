Iğdır\'da 1 Kg Esrar Ele Geçirildi

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan kaçakçılık operasyonunda 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında yaptığı titiz istihbarat çalışmalarının ardından, şehir merkezinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işleyen bir şüpheliyi takibe aldı. Gerçekleştirilen operasyonda, suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla yapılan faaliyette, 1 kilogram kubar esrar maddesi bulundu. Olayla bağlantılı olarak, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerin devam ettiği belirtildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini ve suçluların adalete teslim edilmesi için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti. - IĞDIR