Iğdır\'da 13 Yıl Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Iğdır'da 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yapılan operasyonda yakalandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucu, nitelikli suçlardan aranan ve hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalanarak tutuklandı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - IĞDIR