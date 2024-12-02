Iğdır\'da 300 Balya Ot Yandı

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Iğdır'ın Akyumak köyünde çıkan yangında 300 balya ot yandı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır'ın Akyumak köyünde ismi öğrenilemeyen bir vatandaşa ait ot balyalarının istiflendiği alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, alanda bulunan yaklaşık 300 adet balya ot yandı. Ekipler yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı - IĞDIR