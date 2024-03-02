Iğdır'da 76 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Iğdır'da 76 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı

Iğdır\'da 76 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilere satılmak üzere sahte gübre getirileceği ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda 2 tırda 76 ton sahte gübre ele geçirilirken, 4 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

02.03.2024 12:52  Güncelleme: 12:58
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Iğdır'da alınan ihbar sonrası yapılan operasyonda 76 ton gübre ele geçirilirken 4 kişi de gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Iğdır ilindeki çiftçilere satılmak üzere sahte gübre getirileceği ihbarı alındı. İhbar sonrası ekiplerin yaptığı operasyonda 2 tırda 76 ton sahte gübre ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da 76 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır'da 76 Ton Sahte Gübre Ele Geçirildi, 4 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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