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Iğdır'da Çalınan Hayvanlar Bulundu - Son Dakika
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Iğdır'da Çalınan Hayvanlar Bulundu

Iğdır'ın Suveren Köyü'nde çalınan 5 büyükbaş hayvan, Jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Iğdır\'da Çalınan Hayvanlar Bulundu
14.12.2023 - 16:10,
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Iğdır'ın Suveren Köyünde hırsızlar tarafından çalınan hayvanlar bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır merkeze bağlı Suveren köyünde 5 büyükbaş hayvan çalındı. İhbar üzerine Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hırsızların tespit edilmesi ve hayvanların bulunması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu çalınan 5 adet büyükbaş hayvan bulunarak sahibine teslim edildi. Yakalanan 3 şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da Çalınan Hayvanlar Bulundu - Son Dakika


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